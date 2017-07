Officieel: Renault laat Robert Kubica testen in Hongarije

24 juli 2017 — Robert Kubica krijgt van Renault de kans om een dag te testen tijdens de tweedaagse F1-test in de week na de GP van Hongarije. De Pool zal zo voor het eerst sinds zijn zware rallycrash opnieuw in actie komen tijdens een officiële F1-test.



Op 2 augustus zal Kubica plaatsnemen in de Renault R.S.17. Het wordt voor de 32-jarige Kubica zijn eerste officieel optreden in de F1 sinds februari 2011. Toen nam Kubica deel aan een sessie ter voorbereiding van het F1-seizoen 2011.

Door een crash tijdens de Rally van Andora raakte Kubica zwaargewond en lange tijd werd gedacht dat een eventuele F1-comeback onmogelijk was. De voorbije weken testte Kubica echter twee keer succesvol met een F1-bolide uit 2012.

Renault geeft Kubica nu de kans om met de Renault F1-bolide van dit seizoen te testen. Volgens Cyril Abiteboul van Renault kan deze test voor Kubica een nieuwe fase in zijn carrière betekenen. Naast Kubica zal ook Nicholas Latifi voor Renault testen in Hongarije.

