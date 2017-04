Opinie: Is de F1 echt voorspelbaar geworden?

04 april 2017 — Cijfers en gevoelens, ze worden quasi nooit aan elkaar gekoppeld en toch zien we dat de moderne Formule 1 er bol van staat.



Alle prestaties worden netjes in beeld gebracht door de verschillende televisiezenders en legio aan kranten en websites. Het start reeds bij de raceagenda, deze bestaat slechts uit enkele woorden en uit een veelvoud aan cijfers.

De tijd waarop de start van elk onderdeel wordt gegeven, het aantal deelnemers in het veld, het aantal ronden dat er gereden gaat worden tot op de temperatuur toe. Cijfers, cijfers en nog eens cijfers, ….en tijdens de verschillende onderdelen gaat het verder.

We houden ervan, we kunnen niet zonder. De rondetijden, de onderlinge verschillen, de posities, het aantal pitstops, welke kwalificatie was het weeral dat Alonso eruit ging?

Maar toch lijken we duidelijk aan te voelen dat de moderne F1 verre van spannend is, het lijkt een sport waarop je met bijna zekerheid je geld kan inzetten. Mercedes wint alles, ze zijn heer en meester. “Ik kijk niet meer” zei iemand laatst, “Ik kan je de uitslag op voorhand geheel opschrijven”.

Is dat zo, of voelen we dat enkel zo aan?

Is de spanning in F1 écht weg, en blijft het enkel nog interessant voor een aantal die hard fans? Niets is minder waar, het zijn de cijfertjes waar we allemaal zo van houden die ons vertellen dat de F1 nog steeds zeer interessant en onvoorspelbaar is voor iedereen. De kleinste verandering in omgeving, van de wagen, mentale toestand van de rijder, het weer, … Het maakt een wereld van verschil. En toch houden velen zich vast aan de emotie die ze voelen als ze de uitslagen en races bekijken. Misschien is dat ook wel net het leukste, dat we het zo emotioneel beleven.

Maar wat als we nu de cijfertjes eens omzetten in herkenbare kleurtjes, eventueel in kleine wagentjes. Zien we dan dat onze emotie de bovenhand heeft genomen of net niet?

In de tabel hieronder zien we de eindplaats per team na de testperiodes van 2016 en 2017, de kwalificatie in Melbourne in 2016 en 2017 en de eerste race in 2017.



Je zal zien dat er op geen enkele lijn, meer dan 2 keer na elkaar hetzelfde team voorkomt. Het is een bonte schakering aan kleuren die bewijst dat er nooit zekerheid is, en dat voor niemand. Er mag dan wel sprake zijn van veel rood en zilver bovenaan, maar als de rest zit door elkaar.

Voor zij die blijven vasthouden aan de emotie, geniet ervan. F1 is nog steeds spannend en onvoorspelbaar, ook al nemen sommigen mensen afscheid van de sport omdat ze door emotie ingegeven anders besluiten.

Geschreven door Benny Dirkx



