Opinie: Waar komt Ferrari plots vandaan?

14 april 2017 — Wel deze vraag begrijpen sommigen onder ons niet, want als we de statistieken aanschouwen dan zien we dat ze nooit echt weg zijn geweest. Wanneer we zeggen dat de magere jaren aangebroken waren na het tijdperk van Michael Schumacher, dan kan daar echter weinig tot niets tegenin gebracht worden.



Doch na de toenmalige Ferrari-hegemonie sprak men van een achteruitgang als ‘team’. Ieder tegenvallend resultaat, elke mindere kwalificatie of vertrek van een staffmember werd aangehaald om de zwakke positie van het team te benadrukken. Met de eerste wedstrijd in Australië en die in China achter de kiezen zien we in verschillende fora met regelmaat de vraag terug komen.

Van waar komt Ferrari plots?

Deze vraag is ongegrond, want wie door de emotie van de tifosi heen keek zag dat ze de laatste jaren nog steeds in de top zaten. Klaar om het sprongetje te maken wanneer er de kans toe was. Een kleine aanpassing in het reglement of een korte terugval van één van de concurrerende teams was voldoende.

We kunnen bepalen dat de scuderia de laatste 10 jaren, ook na het tijdperk Schumacher, niet weggeslagen werd uit de top.

Onderstaande illustratie bevestigd dit. We zien dat de rode bolides het laatste decennia 79% van de tijd in de top 10 finishten, 54% van de tijd binnen de top 5 afklokten en 34% van de tijd op het podium te zien waren.



Betrouwbaarheid is misschien iets wat we kunnen aankaarten als zijnde een van de belangrijkste factoren om in de gaten te houden. Het team zag de afgelopen 10 jaar toch 11% van de tijd een rijder uitvallen door ongevallen of pech, 41 keer in totaal.

Weet dus dat Ferrari niet plots terugkomt, maar eigenlijk nooit weggeweest is. Ze bleven aan de kop van het veld hun mannetje staan, klaar om het kleine sprongetje te maken en de anderen naar de lagere regionen te verwijzen. De jaarlijkse gemiddelde finishplaats is nooit zorgwekkend geweest.



Nu nog afwachten of 2017 daadwerkelijk het jaar wordt waarin Ferrari daadwerkelijk het sprongetje vooruit naar de absolute top zet …

Geschreven door Benny Dirkx



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout