Opnieuw een opgave voor Verstappen: “Vooral jammer voor mijn fans”

09 juli 2017 — Duizenden Nederlanders zakten af naar de Red Bull Ring om hun held Max Verstappen aan te moedigen. Het mocht echter niet zijn want de Nederlander maakte een slechte start en werd vervolgens aangereden in de eerste bocht. Opgave en een ontgoocheling rijker ...



Verstappen kende een extreem slechte start en verloor heel wat posities. Het echte noodlot sloeg echter pas in de eerste bocht toe, waar Kvyat Alonso aanreed, die op zijn beurt tegen Verstappen belandde. Verstappen en Alonso moesten opgeven, Kvyat werd bestraft.

“De koppeling was kapot. Bij de proefstart voelde het al raar aan. Het is ook niets elektronisch, maar puur de koppeling,” zo valt te lezen op de officiële website van Max Verstappen. “Ik bleef voor de zekerheid aan de buitenkant om niet geraakt te worden. Toen raakte Alonso me, waardoor de lager in de koppeling kapot ging. Deze bleef maar slippen en ik had geen drive meer.”

Uiteraard vond Verstappen het niet alleen jammer voor zichzelf maar ook voor de vele fans die hem op de Red Bull Ring kwamen aanmoedigen.

“Dat was het dan alweer. We hadden gehoopt op iets anders, maarja. Dit is ook vooral jammer voor al die fans, die naar Oostenrijk zijn gekomen.”

And for our Dutchie… We push on race by race for @Max33Verstappen and these guys! The luck will turn! ߑŠ #AustrianGP pic.twitter.com/XtLHwNwMM5 — Red Bull Racing (@redbullracing) July 9, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout