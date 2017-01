Overzicht: De meest gelezen nieuwsberichten van 2016

08 januari 2017 — 2016 zit erop en uiteraard komen er dan heel wat lijstjes naar boven. Ook wij van F1journaal komen graag met een top tien waarbij we jou een overzicht geven van de meest gelezen nieuwsberichten van 2016.



1. Max Verstappen zit in het miljoenenwereldje van de F1, zijn moeder werkt bij het OCMW - 23 mei 2016

Haar zoon zit in het miljoenenwereldje, zelf werkt ze bij het OCMW, we hebben het over Sophie Kumpen, de mama van Max Verstappen. Beide zijn gelukkig. Het was een artikel dat veel stof deed opwaaien en uiteindelijk ook het meest gelezen artikel van 2016 werd.

2. Hamilton: “Alle knipperlichten gingen af, maar ik liet ze knipperen” - 18 september 2016

Lewis Hamilton kende tijdens de GP van Singapore de nodige problemen met zijn remmen. Desondanks wist Hamilton als derde te finishen en beperkte hij enigszins de schade in de strijd om de wereldtitel.

3. Niki Lauda: “Dit is onaanvaardbaar, wat bezielde Lewis?” - 15 mei 2016

Niki Lauda was na de aanrijding tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton tijdens de GP van Spanje ziedend van woede. Volgens Lauda is Lewis Hamilton duidelijk de schuldige, ook al oordeelden de stewards nadien dat geen van beide rijders schuldig was aan de aanrijding.

4. “Het gaat niet goed met Michael Schumacher” - 4 februari 2016

Ook in 2016 kwam Michael Schumacher meermaals nadrukkelijk in het nieuws. Voormalig Ferrari-baas Luca di Montezemolo liet begin 2016 tegenover reporters weten dat het nieuws dat hij verneemt over de toestand van Michael Schumacher niet goed is.

5. Vettel mocht niet weten waarom Raikkonen moest opgeven - 21 maart 2016

Al meteen tijdens de eerste race van het seizoen werd duidelijk dat het nieuwe radioreglement heel wat beperkingen oplegde. Sebastian Vettel kreeg tijdens de eerste race van het seizoen immers de reden van de opgave van teamgenoot Kimi Raikkonen niet te horen omdat dit volgens het nieuwe reglement niet mocht.

6. Manager Michael Schumacher: “Dit is de reden waarom ik zo weinig info geef” - 14 maart 2016

Sabine Kehm, de manager en woordvoerster van Michael Schumacher, liet tijdens een persconferentie weten waarom ze zo weinig informatie over de toestand van Schumacher geeft.

7. Max Verstappen beloont zichzelf na zijn overwinning in Spanje met een Porsche 911 GT3 RS - 19 juli 2016

Na zijn eerste F1-overwinning tijdens de GP van Spanje deed Max Verstappen zichzelf een Porsche 911 GT3 RS cadeau.

8. Ross Brawn: “Bemoedigende signalen bij Michael Schumacher” - 3 november 2016

Tijdens een interview met ‘BBC Sport’ heeft Ross Brawn, de voormalige teambaas van Michael Schumacher, gezegd dat er “bemoedigende signalen” zijn bij Schumacher.

9. Waar kan je de Formule 1 volgen op televisie? - 18 maart 2016

In de aanloop naar de start van het F1-seizoen 2016 zette F1journaal.be de mogelijkheden om de Formule 1 op tv te volgen op een rijtje.

10. Max Verstappen: “Doutzen Kroes is te oud voor mij” -

In maart zei Max Verstappen nog dat hij zijn vriendin Mikaela Ahlin-Kottulinsky boven topmodel Doutzen Kroes verkoos. In juni volgde echter het nieuws dat Max Verstappen en zijn Zweedse schone uit elkaar waren.

Tot zover de tien meest gelezen nieuwsberichten van 2016. Wij hopen u ook in 2017 dagelijks te mogen verwelkomen voor het meest recente F1-nieuws.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout