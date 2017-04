Overzicht: Wie test er vandaag in Bahrein?

18 april 2017 — Vandaag gaat de tweedaagse in-season F1-test in Bahrein van start. Er wordt getest van 9u tot 18u lokale tijd, vanaf 8u Belgische tijd.



Op dinsdag en woensdag wordt er voor het eerst tijdens het F1-seizoen getest. Het is de bedoeling dat er doorheen het seizoen tijdens de verschillende tests ook jonge ervaren rijders worden ingezet. Force India (Alfonso Celis), McLaren (Oliver Turvey) en Scuderia Toro Rosso (Sean Gelael) doen dat vandaag door een een reserve- of ontwikkelingsrijder in te zetten. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne komt morgen, tijdens de tweede testdag in actie.

De teams mogen per testdag slechts één wagen inzetten. Enkel Ferrari mag vandaag twee wagens inzetten waarbij één van beide wagens enkel en alleen voor bandenleverancier Pirelli zal testen. De Italiaanse bandenfabrikant zal met de wagen van Ferrari banden testen met het oog op het seizoen 2018.

Doorheen het seizoen zullen er verschillende bandentests van Pirelli plaatsvinden waaraan de verschillende F1-teams allemaal meewerken zonder inzicht te krijgen in de verkregen dat.

De line-up voor de eerste testdag in Bahrein:

Mercedes: Valtteri Bottas

Red Bull: Daniel Ricciardo

Ferrari: Sebastian Vettel en Antonio Giovinazzi

Force India: Alfonso Celis

Williams: Lance Stroll en Felipe Massa (telkens een halve dag)

McLaren: Oliver Turvey

Toro Rosso: Sean Gelael

Haas: Romain Grosjean

Renault: Nico Hülkenberg

Sauber: Marcus Ericsson



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout