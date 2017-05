Palmer staat tijdens eerste oefensessie zijn wagen af aan Sirotkin

10 mei 2017 — Tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Spanje zullen we Jolyon Palmer niet in actie zien komen. De Rus Sergey Sirotkin zal dan immers in Palmer zijn wagen rijden.



Sergey Sirotkin mocht twee weken geleden de eerste oefensessie voor de GP van Rusland op zich nemen. De Rus kon voor zijn landgenoten echter niet lang genieten van de sessie. Na amper twee ronden moest hij in Sochi door technische problemen de Renault R.S.17 parkeren.

Renault beloofde vervolgens om Sirotkin in Spanje een nieuwe kans te geven. In Rusland was het Nico Hulkenberg die gedurende de eerste oefensessie zijn wagen moest afstaan en in Spanje wordt het teamgenoot Jolyon Palmer. Doordat de F1-teams afgelopen winter uitgebreid getest hebben op het circuit zal Palmer waarschijnlijk weinig hinder ondervinden van de tijd die hij daardoor verliest.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout