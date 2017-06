“Pas wanneer Vandoorne niet presteert in een topwagen mag je hem afschrijven”

10 juni 2017 — Onze landgenoot Stoffel Vandoorne slaagde er dit jaar nog niet in om een wk-punt te behalen. De Kritiek op Vandoorne begint langzaam aan toe te nemen maar volgens voormalig F1-piloot Martin Brundle verdient Vandoorne zeker en vast zijn plaats in de Formule 1.



Toegegeven, na zijn succesvol F1-debuut tijdens de GP van Bahrein van vorig jaar waren de verwachtingen voor Vandoorne zijn eerste volwaardig F1-seizoen hooggespannen. Ook bij McLaren-Honda zelf waren de verwachtingen hooggespannen maar dan meer bepaald over de nieuwe wagen. De McLaren MCL32 moest McLaren een serieuze stap vooruit laten zetten.

Zowel Vandoorne als McLaren-Honda kunnen de hoge verwachtingen echter niet inlossen. Dat zorgt uiteraard voor kritiek en niet alleen aan het adres van McLaren en Honda maar ook aan dat van Vandoorne. Vandoorne is er voorlopig nog niet in geslaagd om Alonso op regelmatige basis te verslaan, zowel wat de kwalificatie als de race betreft.

Volgens voormalig F1-piloot Martin Brundle mag de kritiek op Vandoorne echter niet overdreven worden.

“De eerste zes races waren inderdaad niet om over naar huis te schrijven,” aldus Martin Brundle tegenover ‘HLN.be’. “Maar je moet Stoffel het voordeel van de twijfel geven. Omdat, één: op zijn leeftijd vergeet je niet plots hoe je moet koersen en winnen, zoals hij in alle andere klassen bewees en bleef bewijzen. En twee: nu kritiek spuien is niet eerlijk. Daarmee moet je wachten tot hij een goede auto heeft. De dag dat hij een topauto krijgt en het ook niet klaart, mag je hem afschrijven. Niet eerder. Ik blijf geloven in Stoffel. En McLaren ook, weet ik zeker.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout