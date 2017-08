Perez wil voor de GP van België een nieuw contract

07 augustus 2017 — De Mexicaan Sergio Perez rijdt momenteel voor Force India. Perez presteerde dit seizoen al erg goed en de Mexicaan hoopt daardoor snel duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot het seizoen 2018.



Sergio Perez finishte dit seizoen op één race na telkens in de punten. De Mexicaan zorgde er zo in sterke mate mee voor dat Force India vierde staat in het constructeurskampioenschap. Het verschil met teamgenoot Esteban Ocon is niet groot maar de Mexicaan hoopt wel dat er snel duidelijkheid zal komen over zijn toekomst.

Perez startte reeds gesprekken op met Force India maar voorlopig is het de vraag tegen wanneer er definitief duidelijkheid zal zijn over Perez zijn toekomst.

“Wat mijn toekomst betreft hoop ik dat ik tegen de volgende race, na de zomerpauze, een nieuw contract heb,” aldus Perez. “Dat zou goed zijn maar je weet nooit wat er gebeurt.”

Volgens Perez valt het Force India dat hij in 2014 vervoegde helemaal niet te vergelijken met het team waarvoor hij momenteel rijdt.

“Ik denk dat het team ieder jaar vooruitgang heeft geboekt. Vorig jaar slaagden we erin om dezelfde positie te claimen als degene die we dit jaar bezetten, de vierde plaats. Ik denk dat we nu die vierde plaats consolideren.”

“Door de vooruitgang die het team boekt is er ook veel meer interesse van sponsors, er zijn meer investeerders, maar het is niet eenvoudig om de volgende stap richting de grote jongens te zetten. Dat is echt niet eenvoudig,” besluit Perez.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout