Pirelli maakt bandencompounds Bahrein en Rusland bekend

11 januari 2017 — Bandenleverancier Pirelli heeft vandaag bekendgemaakt welke banden het ter beschikking stelt tijdens de raceweekends in Bahrein en Rusland.



Een tijdje geleden maakte Pirelli reeds de bandencompounds bekend voor de eerste twee races in Australië en China.

De start van het nieuwe seizoen is dan wel nog heel wat weken van ons verwijderd, de teams moeten voor overzeese races echter ruim op voorhand hun bandenkeuze maken. Daarom maakte Pirelli vandaag reeds bekend met welke bandencompounds er in Bahrein en Rusland zal gereden kunnen worden.

In Bahrein zullen de teams de medium, soft en supersoft ter beschikking krijgen, dezelfde bandencompounds als in China. Tijdens het raceweekend in Sochi zullen de teams voor de GP van Rusland dan weer dezelfde bandencompounds als tijdens de GP van Australië ter beschikking krijgen: soft, supersoft en ultrasoft.

Pirelli is wat het gebruik van de ultrasoft betreft overduidelijk heel wat minder conservatief dan vorig jaar.

Omwille van de ingrijpende reglementswijzigingen, waaronder de introductie van nieuwe bredere banden, mogen de teams en rijders tijdens de eerste vijf races echter niet zelf hun bandensetjes kiezen. Iedere rijder krijgt twee setjes van de hardste bandencompound die ter beschikking wordt gesteld, vier van de middelste bandencompound en zeven setjes van de zachtst beschikbare bandencompound.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout