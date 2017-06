Pirelli maakt bandencompounds voor GP van Maleisië bekend

15 juni 2017 — Pirelli heeft bekendgemaakt met welke bandencompounds er gereden zal kunnen worden tijdens de GP van Maleisië.



De GP van Maleisië is een zogenaamde overzeese grand prix, wat betekent dat de teams omwille van logistieke redenen veel sneller dan voor Europese races hun bandenkeuze kenbaar moeten maken.

In Maleisië stelt Pirelli de medium, zachte en superzachte bandencompound ter beschikking. Vorig jaar konden de teams beschikken over de harde bandencompound, wat dus deze keer niet het geval is.

Het is de laatste keer dat de GP van Maleisië op de F1-kalender staat. De race op het circuit van Sepang stond sinds 1999 op de F1-kalender. De eerste editie werd destijds door Eddie Irvine gewonnen.





De bandenkeuzes tot dusver dit seizoen:







Geschreven door Geoffrey Van den Elshout