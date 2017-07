Pirelli: “Probleem bij Vettel en Raikkonen was compleet verschillend”

17 juli 2017 — Pirelli heeft in een eerste reactie op de problemen die het Ferrari-duo Vettel en Raikkonen hadden tegen het einde van de race laten weten dat de twee problemen compleet verschillend waren.



Vlak voor het einde van de race had Kimi Raikkonen plots een probleem met een band vooraan, waarna ook bijna meteen daarna Sebastian Vettel links vooraan een band had die stuk ging. Ging Ferrari te ver met het belasten van de band vooraan? Of was er toch een andere probleem?

Volgens bandenleverancier Pirelli staan de problemen van Raikkonen en Vettel los van elkaar en hebben ze niets met elkaar te maken.

“Het waren twee totaal verschillende problemen,” aldus een woordvoerder van Pirelli. “Allebei hadden ze een probleem helemaal tegen het einde van de race, wat normaal is op een circuit zoals dat van Silverstone en na zo’n race.”

“De wagens waren veel sneller dan vorig jaar, vijf seconden per ronde zelfs, wat enorm is. Van de tien races die reeds werden verreden is dit het grootste verschil met vorig jaar.”

De enorme belasting van de band links vooraan op het circuit van Silverstone heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de banden links vooraan het begaven, al kan dat volgens Pirelli niet de enige oorzaak zijn.

“Silverstone doet de banden enorm hard werken, vooral de band links vooraan. Sebastian kreeg af te rekenen met het falen van de band links vooraan, hij kreeg een lekke band. Waardoor? Dat weten we niet juist,” aldus de woordvoerder. “Terwijl hij met Bottas aan het strijden was kreeg hij duidelijk een flat-spot. Misschien reed hij tijdens het verdedigen soms over de kerbstones, maar hij deed eigenlijk gewoon zijn ding.”

“Het verschil met Kimi is dat wanneer hij naar de pits kwam, de band er volledig door zat. Zijn band werd volledig opgeblazen, zijn band was volledig versleten.”

Wat de exacte oorzaak van beide problemen betreft tast Pirelli nog in het duister maar de Italiaanse bandenleverancier is er dus wel van overtuigd dat het twee compleet verschillende problemen betreft.

“We zijn de twee banden diepgaand aan het analyseren want de twee problemen zijn compleet verschillend,” aldus de woordvoerder van Pirelli. “We analyseren ze samen met Ferrari want we willen helemaal teruggaan naar het punt waarop de problemen ontstonden.”

“Bij Kimi werd de band opgeblazen en zie je dat het loopvlak versleten was, je begint de kabel te zien. Bij vettel zie je dat de band versleten is maar dat hij van binnenuit brak, veroorzaakt door een lekke band.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout