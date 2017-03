Pirelli wil nieuwe regenbanden tegen GP van China

04 maart 2017 — Na de tests in Barcelona stelde Pirelli vast dat de huidige regenbanden niet ideaal zijn. Pirelli wil daarom de regenbanden verbeteren tegen de GP van China.



Pirelli had in januari al een keer de nieuwe regenbanden met Ferrari getest. Op donderdag werd de baan tijdens de laatste dag van de eerste wintertest nat gespoten om alle teams met de vernieuwde banden te laten rijden.

Hoewel enkele rijders aangaven dat er vooruitgang is geboekt, liet Paul Hembery, de baas van Pirelli motorsport, weten dat er nog betere banden geleverd zullen worden. Verder zegt hij nog dat men ze tegen april in China wil testen en later in het seizoen nog wil introduceren.

“Er moeten nog aanpassingen gebeuren, vooral aan de regenbanden. We moesten ze tegen dit seizoen sowieso verbeteren omdat de starts in de regen weer staand gaan plaatsvinden. Verder hadden we in 2016 klachten van rijders gekregen over de banden,” aldus Hembery.

“Tijdens de tests hebben we ook opgemerkt dat de intermediates nog niet op punt staan. De rijders zeiden dat deze compound niet veranderd moest worden tegen het komende seizoen maar door de vergrote oppervlakte van de banden zal dit toch moeten gebeuren.”

Hembery kwam ook opzetten met het idee om twee soorten regenbanden te produceren.

“Er zijn situaties dat men naar twee soorten regenbanden verlangt. Eén voor warme en natte banen en één voor regenraces in Spa en Silverstone, waar het een stuk koeler is,” besluit Hembery.

Geschreven door Anouck Jaspers

What a difference a year makes. Today we're seeing the 2017 wet tyres (on the left). On the right, the 2016 version. pic.twitter.com/787kzfKLwW — Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 2, 2017



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout