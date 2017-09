Porsche bevestigt interesse in de Formule 1

05 september 2017 — Naast de motoren-saga bij McLaren was er afgelopen weekend nog interessant nieuws op het front van de motoren. Porsche was namelijk op bezoek in de paddock en bevestigde dat ze een deelname aan de F1 serieus aan het overwegen zijn.



Lutz Meschke, één van de grote bazen bij Porsche, had dit weekend een meeting met Ross Brawn en de andere bazen van de F1 tijdens de Italiaanse Grand Prix.

De laatste keer dat het legendarische Duitse merk zijn kans waagde in de F1 was in 1991 met Footwork. Het project liep echter desastreus af met motoren die eerst niet tijdig klaar geraakten en eens ze er waren bleken ze ronduit slecht te zijn. Footwork greep terug naar klantenmotoren van Ford en Porsche verdween van het toneel.

Porsche is wel al geruime tijd commercieel aan de F1 verbonden via de “Porsche Super Cup” die in het voorprogramma van de F1-races zit.

Er waren eerder al geruchten dat Porsche een deelname aan de F1 zou overwegen en die werden alleen maar groter toen de Duitsers bekendmaakten dat ze zouden stoppen met hun LMP1 project voor Le Mans. Ze vinden dat ze niet genoeg terugkrijgen voor een budget dat ongeveer gelijk staat aan dat van een F1-deelname.

Eerder werd al bekend dat Porsche met een fabrieksteam gaat deelnemen aan de Formula E vanaf 2019 maar er waren ook vertegenwoordigers op de meetings aangaande de Formule 1-motoren vanaf 2021. Het stemde hen tevreden dat de technologie die gebruikt zal worden in de F1 terug simpeler en goedkoper zal worden.

“Ik sluit de Formule 1 niet uit,” aldus Meschke. “Zoals je wel weet is de Formule E heel belangrijk voor ons maar de F1 is altijd de moeite waard om over na te denken. De gesprekken over de nieuwe motoren zijn positief verlopen.”

Meschke is gewonnen voor het idee van goedkopere V6-motoren met twin turbo’s. De Duitser vind dat dat een uitstekende manier zou zijn om de kosten in de F1 te drukken. Hij wou ook nog kwijt dat er enkel gesprekken zijn om leverancier te worden, niet om een eigen team uit de grond te stampen of een bestaand team over te nemen.

Aan gegadigden onder de teams is er geen gebrek. Williams had al een samenwerking met Porsche aangaande hybride-systemen en Red Bull heeft sowieso een nauwe band met de VW-groep vanuit het WRC.

McLaren had in de jaren 80 al een vruchtbare samenwerking met het merk uit Stuttgart toen ze met Porsche-motoren reden die als TAG door het leven gingen. Nu liggen de kaarten wel anders en zijn McLaren en Porsche elkaars concurrenten in het segment van de supercars.

Het behoeft geen uitleg dat Liberty Media de komst van een legendarisch merk als Porsche toejuicht.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout