Preview: GP van Bahrein: nachtrace in de woestijn

14 april 2017 — Dit weekend staat de eerste nachtrace op het programma: de GP van Bahrein. In de woestijn valt het af te wachten als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel opnieuw boven de rest zullen uitsteken of er iemand anders kans maakt op de overwinning.



Als Lewis Hamilton of Sebastian Vettel, beide leider in het kampioenschap, niet bovenaan het podium staat, dan is de meest logische keuze één van de teamgenoten: Valtteri Bottas of Kimi Räikkönen. Beide Finnen hebben na de GP van China iets recht te zetten. Bottas maakte immers een cruciale fout achter de safety car. De Iceman kreeg dan weer openlijk kritiek van het team dat hij veel trager was dan zijn Duitse teamgenoot.

Net zoals vorig weekend in China, is er in de woestijn van Bahrein ook weinig te beleven naast het circuit. De lay-out van het circuit valt dan wel weer in de smaak bij vele rijders. Zo wist Romain Grosjean het volgende te zeggen over het circuit van Barhein: “Het ziet er weinig boeiend uit op papier, maar is in het echt erg leuk om op te rijden.” Het boeiende aan de baan is dat de karakteristieken enorm kunnen veranderen. Omdat de race tijdens de avond wordt gereden, daalt de temperatuur van het asfalt naarmate de race vordert. Op winderige dagen kan er dan weer veel wind van de woestijn waaien, waardoor er zand op het circuit komt te liggen. Verder is het circuit zwaar voor de remmen. Opnieuw zijn er twee DRS-zones: langs start en finish en tussen bochten tien en elf.

De editie van 2016 zal voor ons Belgen lang in het geheugen blijven hangen: de eerste GP van Stoffel Vandoorne. De jonge Vlaming mocht de geblesseerde Fernando Alonso vervangen. Het resultaat van de eerste race van Vandoorne: een tiende plaats en dus een punt, het eerste voor McLaren in 2016. Vooraan deed Nico Rosberg waar hij eind 2015 was mee geëindigd, namelijk winnen.

Opvallend is dat Pascal Wehrlein eindelijk aan zijn F1-seizoen mag beginnen. De Duitser crashte zwaar in de winterpauze en zijn rugklachten raakten maar niet opgelost. Nadat hij de GP van Australië en GP van China moest missen, mag hij nu dan weer tonen wat hij waard is. Hijzelf voelt zich na een lange periode van herstel opnieuw fit om een volledig weekend te racen.

Voor Stoffel Vandoorne is, in tegenstelling tot het circuit van Shanghai van vorige week, het circuit van Bahrein niet nieuw. Zoals eerder vermeld mocht hij vorig jaar al een volledige Grote Prijs afwerken voor McLaren, maar daarnaast was hij hier ook vaak actief in de GP2. Vandoorne hoopt zelf dat zijn ervaring met het circuit hem helpt om een probleemloos weekend te hebben in Bahrein.

Pirelli neemt de volgende banden mee naar Bahrein: medium, soft en supersoft.

Zoals verwacht is de kans op neerslag niet bestaande. Overdag klimmen de temperaturen in de woestijn van Sakhir op tot net geen veertig graden. Naar de avond toe zakt de temperatuur naar zo’n dertig graden. Het wordt dus zweten voor de rijders.

Tijdsschema GP van Bahrein (Belgische tijd):

- Vrijdag 14 april 13:00-14:30: Eerste vrije training

- Vrijdag 14 april 17:00-18:30: Tweede vrije training

- Zaterdag 15 april 14:00-15:00: Derde vrije training

- Zaterdag 15 april 17:00-18:00: Kwalificatie

- Zondag 16 april 17:00: Race





Geschreven door Frederic Schoutetens