Preview: GP van Rusland: opnieuw Mercedes of toch Ferrari?

28 april 2017 — In Sochi, Rusland, vindt de vierde race van het kampioenschap plaats. Mercedes is tot dusver het enige team dat er kon winnen. Dit weekend zullen de Duitsers op zoek moeten gaan naar eerherstel, nu dat Ferrari aan de leiding staat van het kampioenschap.



Dit weekend wordt er voor de vierde keer gereden op het Sochi Autodrom, ten midden van het Olympisch dorp dat diende voor de Olympische winterspelen van 2014. Het circuit slingert dan ook tussen de sportaccommodaties door. De vierde race van het seizoen lijkt het vervolg te worden op de titanenstrijd tussen Mercedes en Ferrari, tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel heeft in zijn Ferrari een voorsprong van zeven punten ten opzichte van Lewis Hamilton. Rekening houdend met de geschiedenis van de Formule 1 in Rusland, heeft Mercedes de bovenhand. Het heeft al twee keer de dubbelzege behaald. Een tweede plaats in 2015 is het beste resultaat van Sebastian Vettel.

Het circuit wordt vooral gekenmerkt door de vele negentig graden-bochten. Daarnaast is het circuit ook zo vlak als een biljarttafel. Het circuit is 5 848 meter lang, waardoor er op zondag 53 ronden worden afgelegd. Verder zijn er twee DRS-zones: voor bocht twee en voor bocht twaalf. Deze DRS-zones zijn gevolgd door de traagste bochten van het circuit, wat een uitdaging wordt voor de remmen. Het is daarentegen wel geweten dat het circuit heel vriendelijk is voor de banden, wegens het asfalt en het klimaat.

De race in Sotsji is voor Daniil Kvyat een thuisrace. De jonge Rus wil zich bewijzen, nadat hij vorig jaar zich belachelijk maakte voor zijn eigen publiek. In de eerste paar bochten knikkerde hij Sebastian Vettel uit de race met een aantal duwtjes. Een race later werd Kvyat vervangen door Max Verstappen bij Red Bull. Kvyat werd terug geplaatst bij Toro Rosso. De plannen voor Kvyat dit weekend: “Remmen in de eerste bocht”, lacht de Rus.

Stoffel Vandoorne hoopt na een verrassend goede testdag in Bahrein op een weekend zonder problemen. De jonge Vlaming wil zo veel mogelijk tijd doorbrengen in de wagen, door de finish te halen op zondag. Hij heeft alvast mooie herinneringen aan Sotsji. In 2015 won hij er immers het kampioenschap in de GP2.

Verder opmerkelijk om te vermelden is dat Force India het enige team is, naast Ferrari en Mercedes, dat met beide rijders steeds punten heeft gescoord dit seizoen. Sergio Pérez gaat dit weekend op zoek naar zijn veertiende opeenvolgende puntenfinish.

Pirelli kiest dit weekend voor de zachte, superzachte en ultrazachte banden.

Het lijkt dit weekend droog te blijven in Sotsji. De temperaturen halen net de twintig graden.

Tijdsschema GP van Rusland (Belgische tijd):

- Vrijdag 28 april 10:00 - 11:30: Eerste vrije training

- Vrijdag 28 april 14:00 - 15:30: Tweede vrije training

- Zaterdag 29 april 11:00 - 12:00: Derde vrije training

- Zaterdag 29 april 14:00 - 15:00: Kwalificatie

- Zondag 30 april 14:00: Race





Geschreven door Frederic Schoutetens