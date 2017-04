Räikkönen: “Niet slecht, maar we kunnen beter”

08 april 2017 — Kimi Räikkönen eindigde de kwalificatie voor de GP van China als vierde. Daarmee doet hij twee plaatsen minder goed dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel, die op de eerste rij start. Räikkönen vertelt dan ook dat de kleine details moeten verbeteren.



Kimi Räikkönen was tijdens de kwalificatie voor de GP van China snel, met de snelste tijd in Q2, maar verloor wat snelheid wanneer er om de polepositie werd gestreden. Het resultaat is een vierde plaats, na beide Mercedessen die gespitst worden door teamgenoot Vettel.

“Dit resultaat verbaast me niet. Na een sterke tweede sessie had ik het moeilijker met de voorkant van de wagen, vooral in de eerste bochten.”

“Het was lastig om alles goed te hebben voor de kwalificatie, aangezien we weinig konden rijden op vrijdag. Daarnaast zijn we nog niet waar we willen zijn, namelijk helemaal vooraan. Sommige details in de set-up moeten verbeterd worden. Wanneer je pusht wordt het duidelijk welke details het zijn. Maar het gaat al beter dan in Melbourne.”

“De auto was goed te besturen, hoewel ik in het begin last had van onderstuur. Naarmate de sessie vorderde kreeg ik dan weer last van overstuur.”

Zoals steeds wacht de Fin af tot morgen en waagt hij zich niet aan een voorspelling: “De omstandigheden zullen morgen anders zijn. Iedereen zal moeten gokken als het regent. Er zit niets anders op dan af te wachten.”



Geschreven door Frederic Schoutetens