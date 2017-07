Raikkonen: “Foutje in Q3 kost mij de overwinning”

30 juli 2017 — Kimi Raikkonen finishte de GP van Hongarije als tweede maar de Fin is daar matig tevreden mee. Raikkonen beseft dat hij, zonder een fout te maken tijdens Q3, zelf had kunnen winnen.



Beide Ferrari’s maakten een goede start en daarmee is op de Hungaroring meestal de basis gelegd voor een goed resultaat. Ook vandaag was dat het geval, ware het niet dat Vettel een probleem met zijn stuurtje kreeg. Raikkonen volgde Vettel in zijn spoor, zonder hem ooit aan te vallen.

De Fin speelde de rol van tweede rijder bij Ferrari perfect, al vindt hij het uiteraard ook jammer dat hij daardoor zelf niet kon winnen.

“Ik heb hier overduidelijk een geweldige steun van de fans gekregen. Jammer genoeg kon ik hen de overwinning niet geven,” zei Raikkonen na afloop van de race. “We halen een 1-2 als team. Ik beschikte vandaag over een uitstekende wagen maar ik maakte een fout tijdens de kwalificatie.”

Zonder dat foutje tijdens de kwalificatie gelooft Raikkonen dat hij vandaag eventueel de race had kunnen winnen.

“Ik had een goede start maar ik wou niets forceren bij Sebastian. Vervolgens reed ik 70 ronden achter hem. Dat is niet ideaal, ik had immers graag gewonnen maar dit is een geweldig resultaat voor het team.”

Volgens Raikkonen moet een andere rijder op de Hungaroring al echt in de fout gaan indien je hem wil inhalen.

“De andere wagen moet echt een grote fout maken of een probleem hebben,” aldus Raikkonen. Het is hier niet eenvoudig om in te halen, zeker wanneer het een teamgenoot betreft. Dan ben je altijd iets voorzichtiger.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout