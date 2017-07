Raikkonen na kritiek van Marchionne: “Ik doe mijn best”

11 juli 2017 — Kimi Raikkonen zegt dat hij het maximum doet om betere resultaten te behalen nadat Sergio Marchionne hem eerder deze week een achterblijver noemde.



Marchionne liet op de Red Bull Ring weten dat Raikkonen meer inzet moet tonen. Hij wordt namelijk al het hele seizoen overschaduwd door zijn teamgenoot Sebastian Vettel. De Duitser is momenteel de leider in het kampioenschap met 171 punten terwijl Raikkonen vijfde staat met maar 83 punten.

“Raikkonen moet zich meer inzetten in het kampioenschap. Op sommige momenten krijg ik het gevoel dat Kimi te veel achterblijft. Ik ga vandaag met hem praten en dan zien we wel hoe het loopt,” liet Marchionne weten tegenover ‘Reuters’ voor de GP van Oostenrijk waarin Vettel eerste werd en Raikkonen twintig seconden later als vijfde finishte.

Raikkonen zijn contract loopt af op het einde van dit seizoen. Hierdoor worden er al veel rijders aan het tweede zitje bij Ferrari gelinkt.

Wanneer men de Fin vroeg naar de kritiek van Marchionne zei hij vastberaden dat hij alles doet wat hij maar kan om zijn seizoen te verbeteren.

“Natuurlijk wil ik het goed doen. Het team wil het ook goed doen en ik doe mijn uiterste best. Het is niet dat ik niet probeer om mijn best te doen. Jammer genoeg is het niet altijd eenvoudig geweest, maar dat is nu eenmaal eigen aan de sport. We blijven ons best blijven doen en ik ben ervan overtuigd dat de resultaten beter zullen worden,” aldus Raikkonen.

Geschreven door Anouck Jaspers



