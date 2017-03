Raikkonnen: “Ferrari toonde nog niet haar ware snelheid”

03 maart 2017 — Ferrari mag na haar eerste testweek niet klagen. De SF70H was erg betrouwbaar en tijdens twee van de vier testdagen prijkte Ferrari bovenaan de tijdlijst. Geen slecht begin voor Ferrari, al toonde de Italiaanse renstal volgens Raikkonen zeker en vast nog niet haar echte snelheid.



“Ieder jaar ben je optimistisch maar of dat ook nog tegen het einde van het jaar zo zal zijn valt moeilijk te zeggen,” antwoordt Raikkonen op de vraag of hij optimistisch is. “We hebben heel wat lessen getrokken uit de voorbije jaren en het team heeft erg goed werk verricht tijdens de voorbije winter. Of het zal volstaan? Dat zullen we doorheen het seizoen zien. Tot nu toe zit het gevoel goed en mogen we niet al te veel klagen.”

Wat de betrouwbaarheid van de SF70H betreft zit het voorlopig goed. Ferrari wist heel wat ronden af te werken.

“Betrouwbaarheid terwijl je heel wat ronden aflegt, dat wil iedereen zien terwijl je test. Het ene jaar gaat dat al wat beter dan het andere. Tot dusver zit dat deze week goed, maar er rest ons nog een week waarin we nog heel wat werk te doen hebben. We mogen echter niet al te veel klagen, we hebben best een goede start.”

Raikkonen zetten tijdens de tweede en vierde testdag de snelste tijd neer. Volgens de Fin moet Ferrari echter nog haar echte snelheid tonen tijdens een zogenaamde kwalificatierun.

“Ik betwijfel of we er tijdens het testen volledig voor zullen gaan. We moeten echter wat zaken uit de kwalificatie testen maar ik weet niet op welke dag we dat zullen doen. Pure rondetijden tellen momenteel niet. Momenteel draait alles rond het verrichten van heel wat taken en voorbereidingswerk. Binnen enkele weken zullen we tijdens de eerste race zien waar we finishen,” besluit Raikkonen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout