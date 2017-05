Red Bull: “Minder competitief door bandentests voor Pirelli in 2016”

22 mei 2017 — Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is de mindere competitiviteit van Red Bull voor een groot deel toe te schrijven aan de bandentests die Red Bull voor Pirelli uitvoerde in 2016.



Red Bull testte vorig jaar met een zogenaamde ‘mule car’, een wagen die aerodynamisch zo was aangepast dat er meer neerwaartse druk werd gegenereerd. Bedoeling was om Pirelli te ondersteunen bij de ontwikkeling van de nieuwe bredere 2017-banden.

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner hebben die bandentests de ontwikkeling van de nieuwe wagen geschaad, aangezien Red Bull daardoor op het verkeerde spoor zat.

“De regelgeving is gedurende de winter overduidelijk ingrijpend veranderd en ik denk dat de tests met de ‘mule car’ ons op verschillende manieren gehinderd hebben,” aldus Christian Horner tegenover ‘GP Gazette’. “Op het vlak van de banden zijn er erg laat enkele zaken veranderd, zaken waarrond wij onze wagen bouwden. Ik denk dat dit misschien een invloed heeft gehad op de richting waarin wij met onze ontwikkelingen uitgingen.”

“Ik ga niet zeggen dat het ons volledig heeft teruggeslagen maar het heeft ons in een richting geleid die zeker en vast niet bevorderlijk was voor de banden waarmee we nu uiteindelijk rijden. De conclusie is dat Mercedes en Ferrari tijdens de winter de regels beter dan ons geïnterpreteerd hebben. Vervolgens keken we tijdens de wintertests tegen een achterstand aan,” concludeert Horner.

Naast Red Bull namen ook Mercedes en Ferrari deel aan de bandentests voor Pirelli. De bandentests vonden ‘blind’ plaats waarbij de data door Pirelli verzameld werd en op dezelfde manier naar de teams werd verspreid.

Red Bull probeert langzaam aan de achterstand op Ferrari en Mercedes bij te benen. De renstal introduceerde in Spanje een serieus pakket met updates. Ondanks het feit dat Daniel Ricciardo als derde bijna op meer dan een ronde van Hamilton en Vettel finishte is Horner er van overtuigd dat Red Bull met de updates een belangrijke stap vooruit heeft gezet.

“We kennen onze zwakke punten en vervolgens moet je die zien aan te pakken,” besluit Horner.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout