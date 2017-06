Renault: “Kubica beschikt over de juiste snelheid voor een F1-comeback”

15 juni 2017 — Volgens Renault heeft de F1-test van Robert Kubica aangetoond dat hij snel genoeg is om een F1-comeback te maken. Een eventuele F1-comeback hangt echter van veel meer af dan van alleen de snelheid.



Robert Kubica testte vorige week met een Lotus E20 op het Ricardo Tormo circuit. De Pool reed 115 rondjes en toonde volgens Renault aan dat hij over een goede snelheid beschikt.

“Ik had geen twijfels over zijn snelheid, helemaal niet,” aldus Alan Permane van Renault tegenover het Poolse ‘Eleven Sports’. “Ik wist het niet, en ik denk ook niet dat hij het wist, of hij fysiek in staat was om met een F1-bolide te rijden, en meer zelfs, om veel te rijden.”

Kubica nam de voorbije jaren deel aan verschillende raceklassen, waaronder het World Rally Championship. Het was echter een groot vraagteken in welke mate Kubica in staat zou zijn om met een F1-bolide te rijden.

“Hij heeft met enkele zaken gereden. Hij heeft in een simulator gereden. Hij heeft met een GP3-bolide gereden ter voorbereiding van deze test. We wisten echter niet wat zijn beperkingen juist zouden zijn. Om eerlijk te zijn, het verliep echt goed.”

“Hij was snel. Hij reed lange runs en ook enkele kortere runs. Hij simuleerde een kwalificatie en een race. Alles verliep zeer goed,” blikt Permane terug op de test.

Volgens Permane moet Kubica echter op verschillende andere circuits testen indien hij ooit een volwaardige terugkeer als F1-piloot zou overwegen. Op andere circuits moet er nagegaan worden of Kubica zijn lichaam onder alle omstandigheden en op verschillende circuits in staat is om een F1-racewekeend af te werken.

“Op basis van de statistieken die ik gezien heb, op basis van de data waarover ik beschik, kan ik zeggen dat de snelheid er alvast is, dat staat vast. Hij heeft op dinsdag in Valencia schitterend werk verricht. Er zijn echter nog heel wat andere circuits en gezien zijn fysieke beperkingen weet hij alleen of hij daartoe in staat is. Indien hieraan een vervolg komt dan is dat alvast de volgende stap,” besluit Permane.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout