Renault moest door drastische wijzigingen de ontwikkeling van haar wagen stopzetten

20 augustus 2017 — Het Renault F1 team heeft in de aanloop naar de Britse GP, waar een ingrijpend pakket met updates werd geïntroduceerd, de ontwikkeling van haar Renault R.S.17 bijna volledig moeten stopzetten.



Bij Renault geven ze nu toe dat er tijdens de races voorafgaand aan de GP van Groot-Brittannië weliswaar een aantal updates geïntroduceerd werden maar dat die amper de prestaties van de wagen verbeterden.

Het is pas tijdens de race op Silverstone dat er onder meer een compleet nieuw vloer voor de wagen werd geïntroduceerd, waardoor de prestaties van de wagen aanzienlijk verbeterden.

“We wisten wat we wensten te doen maar we wisten ook dat het een redelijk ingrijpende wijziging was wat de filosofie van de wagen betreft. We wisten dan ook dat het redelijk wat tijd zou vragen,” aldus Cyril Abiteboul van Renault tegenover ‘Autosport’. “We moesten de ontwikkeling van de wagen grotendeels stopzetten omdat we dat deel van de wagen eerst nodig hadden.”

“Het zorgde ervoor dat we op een nieuwe manier de voorkant van de wagen, het midden van de wagen met de bargeboards, en ook de achterkant van wagen konden ontwikkelen.”

“Nu dat is gebeurd is er nog veel meer op komst tijdens de rest van het seizoen,” besluit Abiteboul.

Het ziet er dus naar uit dat we dit seizoen nog heel wat ontwikkelingen op de wagen van Renault geïntroduceerd zullen zien. Het moet Renault in staat stellen om te vechten in het middenveld. Momenteel staat Renault achtste in de wk-tussenstand, met slechts drie punten achterstand op het Haas F1 team.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout