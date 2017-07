Renault stelt Jolyon Palmer gerust: “Je zit ook komende race nog in de wagen”

17 juli 2017 — Renault-teambaas Cyril Abiteboul heeft zijn rijder, Jolyon Palmer, laten weten dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zijn zitje voor dit seizoen.



Naar aanleiding van de geruchten dat Carlos Sainz Jr. per direct het team van Toro Rosso zou verlaten om het zitje van Palmer bij Renault over te nemen vanaf Hongarije, vond Renault-teambaas Cyril Abiteboul het aangewezen om zijn Engelse rijder te laten weten dat hij zich geen zorgen moet maken.

“Voor de race heb ik Jolyon verzekerd dat hij niet zal vervangen worden in Boedapest,” aldus Abiteboul. “Toen ik zag welke proporties het gerucht had aangenomen in de pers heb ik iedereen, en in de eerste plaats Jolyon zelf, duidelijk gemaakt dat daar niets van aan was. Ik wou dat hij zijn hoofd vrij had om te racen.”

Palmer kwalificeerde zich in Groot Brittannië op een elfde plaats maar moest zijn bolide al tijdens de formatieronde aan de kant zetten vanwege een hydraulisch probleem. Zijn teamgenoot Nico Hulkenberg wist zijn RS17 als zesde over de streep te rijden en evenaart zo de beste prestatie van Renault dit seizoen.

“We willen ons graag verontschuldigen bij Jolyon,” stelt Abiteboul. “Als je naar het resultaat van Nico kijkt zat een finish in de punten er zeker in voor Jo. We zijn teleurgesteld omdat hij zich goed voelde in de auto en hij heeft weer meer zelfvertrouwen maar dan moeten wij ook wel zorgen dat de auto werkt natuurlijk.”

Volgens Abiteboul is alles aanwezig om Palmers zelfvertrouwen en motivatie op te krikken. “Het team heeft potentieel en de auto ook, dat is het beste middel om Jolyon te helpen. We moeten vooral werken aan de betrouwbaarheid en dan vooral aan zijn auto.”

Het stoeltje van Palmer is wel al vaker voer voor speculatie geweest. De Engelsman maakt al sinds vorig jaar een alles behalve onvergetelijke indruk bij Renault. Palmer moet in 2017 zijn eerste punten nog scoren, en de Franse formatie heeft wel een aantal ijzers in het vuur. Testrijder Sirotkin staat aan de zijlijn te trappelen en oude bekende Robert Kubica heeft ook al twee keer getest met een auto uit 2012.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout