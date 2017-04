Renault wil al in Rusland nieuwe MGU-K introduceren

06 april 2017 — Eerder deze week wisten we al van Dr. Helmut Marko van Red Bull dat er ten vroegste in Barcelona een 'tussenoplossing' zou komen voor de betrouwbaarheidsproblemen die Renault ondervindt met haar hybridesysteem. Cyril Abiteboul laat in een interview met ‘motorsport.com' dat de nieuwe MGU-K er zo snel mogelijk aankomt en volgens bronnen van de site zou dat hoogstwaarschijnlijk in Rusland zijn.



Renault moest in Australië noodgedwongen teruggrijpen naar haar 2016-elektromotor omdat het nieuwe systeem onbetrouwbaar bleek. De oude MGU-K is vijf kilogram zwaarder dan de nieuwe en in een sport waar het soms op duizendsten van een seconde aankomt is vijf kilogram extra meezeulen niet ideaal.

“We doen er alles aan om de 2017-specificatie zo snel mogelijk terug te brengen,” laat Abiteboul optekenen. “Het vermogen van de MGU-K is vastgelegd in de reglementen, 120 kilowatt, dus daar kunnen we niets aan veranderen. Er is wel het gewicht, een beetje koeling en een beetje de omstandigheden die we kunnen veranderen. Dat alles was lichtjes verbeterd in de 2017-versie maar het is geen doorbraak te noemen. Dat is het vandaag niet en dat zal het ook niet zijn als de nieuwe versie werkelijk gebruikt zal worden.”

De Renault-topman voorziet ook geen problemen wanneer er een grote motor-update staat aan te komen.

“We hebben een ‘mix and match’ mogelijkheid, we hangen dus niet vast aan wat we hebben. We brengen het zo snel als we kunnen,” besluit Abiteboul.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout