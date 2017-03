Renault wil ERS-oplossing tegen eerste race

13 maart 2017 — Renault verwacht tegen de race in Melbourne een oplossing te hebben voor het probleem met haar ERS.



Renault ontwikkelde een compleet nieuwe power unit voor het seizoen 2017. Het ontwerp van de 2016-motor werd daarvoor volledig overhoop gesmeten. De nieuwe 2017-motor kampt echter nog met enkele kinderziektes.

Tijdens de wintertests in Barcelona werden Renault, Red Bull en Toro Rosso, de drie teams die met Renault-motoren rijden, alledrie geconfronteerde met een probleem op hun power unit. De MGU-K van het ERS raakte oververhit. Renault verwacht echter een oplossing te hebben tegen de eerste race van het seizoen.

“We hebben een compleet nieuwe power unit voor 2017 en we hebben minder kilometers kunnen rijden voor een probleem met een ERS-onderdeel vorige week,” aldus Remi Taffin, de baas van de motorafdeling van Renault. “We hebben enkele gelijkaardige problemen vastgesteld bij het testen op de dyno. Het testen op het circuit heeft dit probleem echter vergroot.”

“Er zijn al enkele oplossingen onderweg en we verwachten die tegen Melbourne klaar te hebben zodat we een goede betrouwbaarheid hebben tegen het begin van het seizoen. Het probleem had echter wel zijn gevolgen voor het testen in Barcelona,” besluit Taffin.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout