Ricciardo dolblij met podiumplaats: “Alles liep perfect deze keer”

28 mei 2017 — Gisteren was Daniel Ricciardo nog enorm gefrustreerd omdat Red Bull zijn kwalificatie volgens hem verprutst had door hem op het foute moment de baan op te sturen. Vandaag straalde Ricciardo echter opnieuw en dat als derde op het podium.



“Ik ben erg blij dat ik hier op het podium sta, het is erg moeilijk om hier plaatsen goed te maken,” zei een zeer blije Daniel Ricciardo na afloop van de race. “Ik was erg gefrustreerd gisteren omdat ik wist dat ik veel beter kon dan dat ik had getoond. Ik had het gevoel dat ik mijn echte snelheid niet kon tonen.”

“Hoe de pitstops verliepen, de twee wagens die voor mij de pits ingingen, waardoor ik iets meer mijn snelheid kon tonen, dat was perfect. Ik geraakte in het juiste ritme.”

“Mijn racesnelheid was toen zeer sterk en ik slaagde er dan ook in om een mooie overcut te doen. Dat was leuk en het zorgde er ongetwijfeld voor dat ik deze prestatie kon neerzetten.”

Toch had het even goed een opgave en nul punten kunnen zijn voor Ricciardo. De Australiër raakte de vangrails ter hoogte van Sainte Devote toen de safety car op de baan was.

“De safety car ruïneerde bijna mijn race. Ik raakte de muur in de eerste bocht en het was redelijk hard,” blikt Ricciardo terug op die fase in de race. “Ik verwachtte dat ik schade had en plots zag ik Valtteri. Je ziet niet veel in die spiegels die we hebben maar ik wist dat hij op komst was. Ik kon hem echter net voor blijven.”

“Ik was enorm blij toen ik de zwart-wit geblokte vlag zag! Het is immers erg tricky om met de banden een herstart te maken,” besluit Ricciardo.

Het contrast met vorig jaar was bijzonder groot. Vorig jaar verspeelde Ricciardo een bijna zeker overwinning, dit door een blunder van Red Bull tijdens zijn pitstop. Vandaag was er een grote brede glimlach bij Ricciardo, ook al stond hij dit jaar een plaatsje lager op het podium dan in 2016.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout