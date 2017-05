Ricciardo gefrustreerd door domme fout van Red Bull

28 mei 2017 — Daniel Ricciardo kwalificeerde zich als vijfde voor de GP van Monaco, achter teamgenoot Max Verstappen. De Australiër was echter niet te spreken over een beslissing van het team.



Red Bull stuurde Ricciardo immers voor zijn laatste run de baan op maar daar werd de Australiër meteen geconfronteerd met het nodige verkeer. Dat had uiteraard zijn invloed op de opwarming van zijn banden en de prestaties tijdens zijn kwalificatierondje.

“We wisten dat we tijdens de outlaps hard moesten gaan en dat we een vrij rondje moesten hebben zodat we goed de banden konden opwarmen, we moesten pushen om temperatuur in de banden te krijgen,” aldus Ricciardo. “Tijdens mijn laatste run kwam ik op de baan en had ik verkeer. Er was echter erg veel vrije baan achter mij en ik begrijp dan ook niet waarom men niet heeft gewacht om mij vrije baan te geven.”

“Tenzij de tijd op aan het raken was en we anders niet op tijd uit de pits zouden geraken, wat volgens mij niet het geval was, denk ik dat het simpelweg een domme fout was. Vanuit mijn standpunt lijkt het zo logisch maar misschien zie ik iets over het hoofd? Het lijkt echter zo logisch en zo’n domme fout.”

Ricciardo kwam ook tot de vaststelling dat zijn kwalificatietijd in verhouding met de eerste oefensessies op donderdag niet enorm veel beter was. Dat was dan ook grotendeels te wijten aan de slechte timing van Red Bull tijdens de kwalificatie. Dat dit net tijdens de kwalificatie moet gebeuren is dan ook erg jammer volgens Ricciardo want in Monaco is de kwalificatie meer dan het halve werk.

“Om eerlijk te zijn, de race vindt hier plaats op zaterdag,” ging een teleurgestelde Ricciardo verder. “Alles hier draait zowat rond de kwalificatie. Indien alles in de pitlane goed verloopt dan vindt de race op zaterdag plaats.”

Ricciardo sneert daarmee duidelijk nog eens naar zijn team dat vorig jaar een bijna zeker overwinning uit handen gaf door zijn pitstop te verknoeien omdat de banden niet klaar stonden.

“We zijn hier beter dan de vijfde plaats. In vergelijking met de eerste oefensessie ben ik minder dan een seconde sneller, dat terwijl het circuit ondertussen een heel stuk beter is geworden en de hoeveelheid brandstof minder was. We hebben dan ook niet goed genoeg gepresteerd en Monaco is de laatste plek waar je dat wil doen. Het is frustrerend, ik ben dan ook helemaal niet tevreden.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout