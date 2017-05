Ricciardo: “Het verrast me niet dat Verstappen mij verslaat”

13 mei 2017 — Daniel Ricciardo moest tijdens de kwalificatie voor de GP van Spanje opnieuw zijn meerdere erkennen in teamgenoot Verstappen. De Australiër is naar eigen zeggen echter niet verrast dat Verstappen hem opnieuw verslaat.



Ricciardo kwalificeerde zich als zesde voor de GP van Spanje. Opnieuw moest hij teamgenoot Max Verstappen voor zich dulden. Verstappen was 0,469 seconde sneller dan Ricciardo, al komt dat niet langer als een verrassing voor Ricciardo.

“Indien het een jaar geleden zou geweest zijn, dan zou het de mensen verrast hebben. Iedereen weet ondertussen echter dat Max een snelle rijder is,” aldus Ricciardo. “Ik wil uiteraard zelf beter presteren maar ik ben niet verrast dat hij tijdens sommige sessies beter is dan mij. Ik weet immers dat hij snel is. “

“Ik verwacht nog steeds meer van mezelf en ik verwacht dat ik gedurende het jaar meer eruit zal kunnen halen. Ik ga hem echter niet tijdens iedere sessie verslaan,” besluit Ricciardo.

Ricciardo liet zelf heel wat tijd liggen in de laatste sector. Alleen daarin al verloor hij zo’n drie tienden tegenover Verstappen. Ricciardo verwacht dan ook dat hij nog meer uit het pakket met updates voor de RB13 moet kunnen halen.

“Er is nog performance op komst, maar als ik naar Max zijn tijd kijk dan denk ik dat hij er het meeste al heeft uitgehaald. Ik verwacht dan ook niet dat er nog een halve seconde tijdswinst in het pakket zit,” aldus Ricciardo, die daarmee verwijst naar de achterstand die Verstappen ongeveer had op de tijd waarmee Hamilton de polepositie veroverde.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout