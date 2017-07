Ricciardo: “Ik zal na de GP van Hongarije niet veel vrienden meer hebben”

30 juli 2017 — Daniel Ricciardo kwalificeerde zich als zesde voor de GP van Hongarije. De Australiër is van plan om tijdens de race zijn ellebogen te gebruiken om zijn positie te verdedigen.



Op vrijdag liet Daniel Ricciardo tijdens beide oefensessies de snelste tijd noteren maar op zaterdag zag het er helemaal anders uit. Ricciardo kwam toen niet eens in de buurt van de snelste tijd.

“Het leek alsof er op zaterdagochtend opeens veel minder grip vooraan de wagen was en veel meer achteraan de wagen. We hadden dan ook heel wat onderstuur,” blikt Ricciardo terug op zijn zaterdag. “Het grote verschil met vrijdag was dat we de banden vooraan niet voldoende grip konden laten krijgen.”

“Wat de race betreft zitten we vast aan de basis waarmee we de kwalificatie ook afwerkten. We kunnen nog wat proberen met de voorvleugel, de bandendruk en hoe we de bandenwarmers afstellen. We hangen voor de meeste zaken echter vast aan hoe we de wagen op zaterdag afstelden. We zullen het er tijdens de race zo goed mogelijk mee moeten doen maar ik maak me geen zorgen.”

Het is op de Hungaroring moeilijk om in te halen, dat beseft ook Daniel Ricciardo maar al te goed. Op het zogenaamde ‘Mickey Mouse-circuit’ zal Ricciardo zich dan ook zo breed mogelijk maken en zijn ellebogen gebruiken. Hij zal met andere woorden alles in het werk stellen om zijn positie te verdedigen.

“Indien we onze positie kunnen handhaven dan zit het goed. Over het algemeen zal het best oké zijn, het zal een leuke race worden. Ik ben er echter niet van overtuigd dat ik na de race nog veel vrienden zal hebben! Dat kan echter geen kwaad,” besluit Ricciardo



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout