Romain Grosjean gefrustreerd: “Hamilton krijgt een voorkeursbehandeling”

15 juli 2017 — Romain Grosjean is niet te spreken over het feit dat Lewis Hamilton niet bestraft is voor het ophouden van de Fransman tijdens de kwalificatie.



Tijdens Q3 hield Hamilton Grosjean op en kwam in beeld dat de stewards het incident zouden onderzoeken. Na afloop van de kwalificatie liet de wedstrijdleiding echter weten dat Hamilton niet werd bestraft.

De stewards lieten weten dat Grosjean mogelijk door Hamilton werd beïnvloed maar dat hij niet werd opgehouden. Grosjean vindt de actie, of het gebrek daaraan, compleet belachelijk en stelt zich openlijk vragen over de neutraliteit van de stewards.

“Ja, ik ben verrast door het woordgebruik,” antwoordt Grosjean op de vraag of de beslissing om Hamilton niet te bestraffen als een verrassing komt. “Dat de rijder achterop niet werd opgehouden. Indien je 0,3 tot 0,4 seconde verliest in één bocht en dat niet als ophouden wordt aanzien, dan ben ik enorm hard verrast. Volgens mij opent het de deur voor meer problemen tijdens de kwalificatie, dit terwijl de regels duidelijk zijn.”

Volgens Grosjean wordt er in de achterhoede minstens even hard gestreden als vooraan, al wordt daarover volgens Grosjean overduidelijk anders geoordeeld.

“Ik besef dat er vooraan om een wereldtitel wordt gestreden maar wij bevinden ons in een positie waarin we minstens even hard strijden en ik werd opgehouden vandaag. Indien het een andere rijder was dan zou er misschien een andere beslissing genomen zijn. Soms voelt het alsof er met twee maten en twee gewichten wordt geoordeeld.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout