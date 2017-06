Ron Dennis verkoopt aandelen en verlaat nu helemaal McLaren

30 juni 2017 — Er is een einde aan een tijdperk gekomen: Ron Dennis heeft nu echt volledig de deur bij McLaren dichtgetrokken. Ron Dennis heeft immers al zijn aandelen in de McLaren Technology Group alsook McLaren Automotive verkocht.



Ron Dennis werd in november van vorig jaar aan de kant geschoven als CEO van McLaren. De 70-jarige Ron Dennis bleeft echter wel bestuurslid en behield zijn aandelen in de McLaren Technology Group en McLaren Automotive.

Vandaag kwam dan een definitief einde aan een 37-jarige samenwerking tussen Ron Dennis en McLaren, zo liet McLaren weten. Ron Dennis kan zich best vinden in de overeenkomst die werd bereikt.

“Ik ben blij dat ik tot een akkoord ben gekomen met de mede-aandeelhouders. Mijn tijd bij McLaren is op deze manier op een passende wijze geëindigd. Ik kan me nu focussen op andere dingen. Ik heb steeds gezegd dat mijn 37 jaar in Woking beschouwd moet worden als een hoofdstuk in de geschiedenis van McLaren. Ik wens het team alle succes toe voor het volgende hoofdstuk.”

McLaren liet eveneens weten dat de McLaren Technology Group en McLaren Automotive in de toekomst onder één naam verdergaan: de McLaren Group. Zak Brown werd eerder al aangesteld als nieuwe McLaren-CEO.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout