“Fysiek twee keer zo hard trainen voor de nieuwe F1-bolides”

10 februari 2017 — Carlos Sainz Jr zegt dat hij zijn trainingstijd heeft verdubbeld. Hij spendeerde meer tijd aan de fysieke training tijdens de winter om de krachten van de nieuwe F1-bolide aan te kunnen.



Door de aanpassingen aan de F1-bolides, zal het trainingsschema van de rijders er ook anders uit gaan zien. “De wagens zullen moeilijker worden om te besturen”, zegt Carlos Sainz Jr tegenover Autosport. “De training die we vorig jaar deden ten voorbereiding van het seizoen, zal dit seizoen niet voldoende zijn.”

“Normaal deed ik 50 minuten fysieke training, maar nu doe ik tussen de 90 en 120 minuten, wat hetzelfde is als een race. Ik train dus langer op een hartslag tussen de 180 en 190 slagen per minuut. Daarbij doe ik ook nog boksen en conditietraining. Daardoor verbeter ik mijn fysieke uithoudingsvermogen.”

Het gewicht van Sainz verhoogde met vier kilogram, waardoor hij nu 70 kilogram weegt. Zijn trainer legt vooral de focus op het versterken van de nek- en schouderspieren. “Ik werk aan mijn nek op twee verschillende manieren. Ten eerste leg ik gewichten op mijn nek. Zo simuleer ik de g-krachten die ik ook ervaar op het circuit. Ten tweede doe ik specifieke karting, wat ik twee tot drie keer doe in de week.” Tijdens zo’n kart-sessie gebruikt de Spanjaard een helm dat een grotere ballast heeft op bepaalde plaatsen om de nek meer te belasten. “Daardoor weegt mijn helm zo’n twee kilogram zwaarder, wat ook gelijk is aan de g-krachten die ik zal ervaren in de nieuwe wagens.”

Ook andere rijders lieten reeds verstaan dat ze extra hard trainen voor de nieuwe wagens. Esteban Ocon van Force India zei dat zijn trainingskamp verlengd werd van twee weken naar twee maanden. Kevin Magnussen van Haas bleef dan weer thuis in Denemarken om te trainen in plaats van op reis te gaan. “Ik ga er van uit dat de wagens erg moeilijk worden om te besturen, waardoor de motivatie om te trainen erg hoog is. Ik denk immers dat het een groot verschil kan maken”, vertelde Magnussen tegenover Autosport. “Ik spreek dan niet over twee uur met de fiets trainen, het is echt harde training.”

Stoffel Vandoorne zegt dan weer dat de rijders niet weten wat ze mogen verwachten, totdat ze een eerste keer met de wagen hebben gereden. Daardoor bereidt Stoffel hem zo goed mogelijk voor door zo hard mogelijk te trainen. “We kunnen deze krachten niet accuraat genoeg simuleren waardoor we heel wat moeten trainen tijdens de winter. Zo anticiperen we op hoe zwaar de krachten zullen zijn in 2017.”



Geschreven door Frederic Schoutetens