Sainz weg bij Toro Rosso en op weg naar Renault?

16 juli 2017 — Volgens 'Auto Bild motorsport' lijken Carlos Sainz en Red Bull op een definitieve breuk af te stevenen. De definitieve breuk zou er komen na de recente uitspraken van de Spanjaard.



Carlos Sainz liet onlangs verstaan dat hij zich niet kon vinden in de keuzes en beslissingen van Red Bull-baas Dietrich Mateschitz en adviseur Helmut Marko. Bij Red Bull steigerden ze meteen al leek de ganse discussie uiteindelijk op niets uit te draaien.

Volgens ‘Auto Bild Motorsport’ is er nu echter toch meer aan de hand en zou Carlos Sainz de deur bij Toro Rosso achter zich dichttrekken, dit ondanks zijn contractverlenging bij Red Bull waarmee hij zeker was van een racezitje bij zusterteam Toro Rosso in 2018.

Het water tussen beide partijen is te diep geworden. Sainz en Toro Rosso zouden reeds tegen de GP van Hongarije, die over twee weken plaatsvindt, elk hun eigen weg gaan. Sainz zou volgens de berichten mogelijk de overstap naar Renault maken.

Sainz verlengde onlangs zoals eerder gezegd zijn contract. Helmut Marko en Renault-teambaas Cyril Abiteboul zouden naar verluidt aan het onderhandelen zijn over de afkoopsom voor Sainz zijn contract. Er is sprake van een bedrag van om en bij de 8 miljoen euro. Jolyon Palmer, die dit seizoen al heel wat kritiek kreeg voor zijn minder prestaties, zou bij Renault dan weer plaats moeten maken voor Sainz. De 21-jarige Fransman Pierre Gasly, vorig jaar kampioen in de GP2-series, zou Sainz vervolgens bij Toro Rosso vervangen.

Niets is uiteraard reeds officieel, maar zoals zo vaak in de Formule 1: waar rook is, is vuur ...



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout