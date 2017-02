Sauber presenteert als eerste F1-team haar nieuwe wagen

10 februari 2017 — Het Sauber F1 team presenteert als eerste team haar nieuwe wagen voor 2017. De Zwitserse renstal kondigde vandaag aan dat het de Sauber C36 op 20 februari zal presenteren.



Dat de Sauber C36 daags voor de eerste wintertest haar baandebuut zou maken raakte al eerder bekend maar nu heeft Sauber ook de presentatiedatum bekendgemaakt.

Op 20 februari wordt de Sauber C36 voorgesteld en daarmee is Sauber voorlopig de eerste in de rij wat betreft het presenteren van haar nieuwe wagen. Over ten laatste tien dagen zullen we dus de eerste foto’s zien van een F1-bolide waarmee in 2017 zal gereden worden.

Toto dusver was het Renault (21 februari) dat met de eer ging lopen om als eerste haar nieuwe wagen aan het grote publiek voor te stellen. Ook Force India (22 februari), Mercedes (23 februari), Ferrari (24 februari), McLaren (24 februari) en Toro Rosso (26 februari) maakten reeds de presentatiedatum van hun nieuwe wagen bekend.

Voorlopig is het alleen nog wachten op de presentatiedata van Red Bull, Williams en Haas. Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein zullen in 2017 bij Sauber het rijdersduo vormen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout