Sauber verdedigt beslissing van Wehrlein: “Weinigen zouden dit durven”

31 maart 2017 — Monisha Kaltenborn verdedigt haar rijder Pascal Wehrlein na zijn beslissing om niet deel te nemen aan de Grote Prijs van Australië van afgelopen weekend. Ze noemt de kritiek op haar poulain “afschuwelijk”.



Na de vrijdag-trainingen voor de Grote Prijs van Australië deelde de Sauber-piloot mee aan zijn team dat hij, na zijn crash in The Race Of Champions van afgelopen winter, zich nog niet fit genoeg voelde om een volledige raceafstand aan te kunnen in de nieuwe veeleisende bolides. Dat stuitte op nogal felle kritiek van onder meer Mark Webber.

“Ik ben geen fan van Wehrlein,” liet Webber optekenen. “Zijn beslissing om niet te rijden omdat hij niet fit genoeg zou zijn bevestigt dat ook nog eens. Ik ben niet al te teleurgesteld over die verandering” wou de Australiër ook nog kwijt.

Teambaas Monisha Kaltenborn vertelde tegenover ‘motorsport.com’ dat ze de kritiek op haar rijder belachelijk vindt en dat hij juist geprezen moet worden om zijn eerlijkheid.

“Ik heb geen idee waar ze hun vreemde ideeën vandaan halen, maar ze hebben geen enkel recht van spreken. Het is nogal onthutsend dat mensen denken dat ze hierover kunnen oordelen. Ze zouden eerst eens naar zichzelf moeten kijken. Het is nogal wat voor iemand die zo ambitieus is om naar het team te stappen en te zeggen: ‘Jongens, onder deze omstandigheden kan ik niet een hele race-afstand rijden’. Men zou deze openheid en eerlijkheid juist moeten waarderen, want het is niet gemakkelijk om open en eerlijk te blijven onder de enorme druk waarmee deze jongens te maken hebben.”

Het is niet de eerste keer dat de Duits-Mauritaanse Mercedes-protegé kritiek krijgt. Hij staat te boek als iemand waarmee het moeilijk werken is. Na zijn sterke seizoen bij Manor in 2016 werd hij ook al over het hoofd gezien om Hulkenberg te vervangen bij Force India en werd er gekozen voor zijn Manor-teamgenoot en collega Mercedes-beschermeling Esteban Ocon. Die had nochtans nog maar een half seizoen ervaring.

Een echte reden heeft Wehrlein nooit meegedeeld behalve dan dat er tijdens zijn testwerk in 2015 ‘iets’ is gebeurd waar Force India niet blij mee is.

Geschreven door Tom Schots



