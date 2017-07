Sebastian Vettel excuseert zich voor incident met Hamilton: “Ik heb overdreven gereageerd”

04 juli 2017 — Sebastian Vettel heeft zich openlijk geëxcuseerd voor zijn gedrag tijdens de GP van Azerbeidzjan. De excuses komen er nadat Vettel na een hoorzitting van de FIA schuld bekende en geen bijkomende straf opgelegd kreeg.



“Ik wil graag uitleg geven over de gebeurtenissen in Baku,” begint Vettel op zijn officiële website. “Tijdens de ronde van de herstart werd ik verrast door Lewis en reed ik achterop in op zijn wagen. Achteraf gezien denk ik niet dat hij kwade bedoelingen had. In het heetst van de strijd heb ik vervolgens overdreven gereageerd. Daarvoor wil ik me excuseren bij Lewis en iedereen die de race gezien heeft. Ik besef dat dit geen mooi voorbeeld was.”

“Ik had nooit de intentie om Lewis in gevaar te brengen, maar ik besef wel dat ik een gevaarlijke situatie heb veroorzaakt,” gaat Vettel verder. “Daarvoor wil ik me excuseren bij de FIA. Ik aanvaard en respecteer de beslissingen die tijdens de hoorzitting in Parijs genomen werden, net als de bestraffing die de stewards oplegden tijdens de race in Baku.”

“Ik hou van de sport en ben vastberaden om ze te vertegenwoordigen op een manier die een voorbeeld kan zijn voor toekomstige generaties.”

De publieke excuses van Vettel waren één van de redenen waardoor Vettel geen bijkomende bestraffing krijgt voor zijn aanrijding met Hamilton. Vettel zal zich de komende twaalf maanden tijdens zijn vrije tijd ook inzetten voor educatieve activiteiten tijdens opstapklassen zoals de Formule 2, Formule 3 en Formule 4.

Volgens FIA-president Jeant Todt mag het incident nu gesloten worden. Daardoor komt de focus vanaf nu terug volledig op het kampioenschap en de aanstaande GP van Oostenrijk te liggen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout