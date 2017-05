Special: 40 jaar Williams Grand Prix Engineering: Deel 3: het einde van de succesjaren

10 mei 2017 — We eindigden vorige keer op een hoogtepunt met de wereldtitel van Jacques Villeneuve voor Williams-Renault maar we mogen wel stellen dat het meteen ook het einde van de succesjaren van de formatie uit Grove was.



Na die wereldtitel van Villeneuve werd er twee jaar geracet met klantenmotoren van Mecachrome in afwachting van de motoren van BMW. Frank Williams was er toch opnieuw in geslaagd om een grote autobouwer voor zijn kar te spannen en vanaf het jaar 2000 zou er een BMW-motor achterin de Williams-bolides liggen. Bovendien betaalden de Duitsers nog eens om de wagens in hun kleuren te laten rijden.

De samenwerking met BMW was vrij succesvol en in 2003 waren ze zelfs nog lang in de running om kampioen bij de constructeurs te worden. In die jaren domineerde Schumacher met Ferrari de Formule 1 echter op ongeziene wijze en het is zeker geen schande dat het toen niet lukte.

In 2006 beslist BMW om de stekker uit de samenwerking te trekken en alleen verder te gaan als BMW Sauber door het team van Peter Sauber te kopen. Na het verliezen van de fabriekssteun van BMW is Williams nog een goede middenmotor en ze wisselen goeie jaren af met wat minder goede tot de dag van vandaag.

Toch blijft de naam Williams als een klok klinken in het F1-wereldje. Ondanks dat ze niet meer beschikken over de beste motoren of de beste ontwerpers dragen ze hun verleden als topteam nog altijd mee, en terecht. Er mogen de laatste tien jaar wel wat mindere goden, of sterren op hun retour, achter het stuur van een Williams gezeten hebben maar even goed hebben Nico Rosberg en Nico Hulkenberg er hun eerste Formule 1-kilometers gemaakt.

Zolang Williams er niet in slaagt om nog eens fabriekssteun van een grote autobouwer te versieren komen die gloriejaren van de jaren 90 niet meer terug maar het valt te bewonderen dat ze steeds hun eigen werkwijze blijven hanteren. Ondertussen heeft Claire Williams al een tijdje de fakkel van haar vader overgenomen en de opvolging is al terug verzekerd want een paar weken geleden maakte ze bekend zwanger te zijn.

Zouden Frank Williams en Patrick Head in 1977 gedacht hebben dat ze 40 jaar later een beursgenoteerd bedrijf zouden runnen met om en bij de 600 man personeel, toen ze begonnen in hun aftands magazijn? We betwijfelen het, maar ondergetekende wenst Frank en de zijnen er nog eens minstens 40 jaar bij want het team is nog echt Formule 1 van de oude stempel.



Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout