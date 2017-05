Stirling Moss mag ziekenhuis na 134 dagen verlaten

13 mei 2017 — F1-legend Stirling Moss heeft eindelijk het ziekenhuis mogen verlaten en is terug thuis.



Vlak voor Kerstmis werd Stirling Moss opgenomen in het ziekenhuis in Singapore nadat hij ziek was geworden. Na 134 dagen heeft hij echter eindelijk het ziekenhuis mogen verlaten en is hij teruggekeerd naar huis om verder aan te sterken en te herstellen.

“Hij moet nog steeds een heel stuk herstellen maar hij zegt dat hij vastberaden is en over een uitstekende pitcrew beschikt,” luidt het in een statement op de website van Stirling Moss. “Hij en zijn echtgenote zijn de medische staff, zowel hier als in Singapore enorm dankbaar. Ze hebben enorm hard en met veel toewijding gewerkt. We willen hen danken voor de steun.”

“We willen ook de familie en vele fans bedanken voor hun liefde en steun. Het was overweldigend hoeveel steun we kregen.”

Voor dit weekend heeft Stirling Moss al een strak plan: “Gewoon neerliggen op bed en naar de Spaanse Grand Prix kijken.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout