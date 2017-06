Stoffel Vandoorne heeft eigen tribune tijdens de GP van België

02 juni 2017 — Onze landgenoot Stoffel Vandoorne krijgt tijdens zijn thuisrace op het circuit van Spa-Francorchamps een eigen tribune voor zijn fans.



Vorig jaar reisden duizenden Nederlanders af naar het circuit van Spa-Francorchamps om Max Verstappen aan te moedigen. Er kwam een ware volksverhuizing aan te passen en het circuit van Spa-Francorchamps kleurde voor een groot deel oranje.

De editie van de GP van België vorig jaar was op het vlak van de toeschouwers de beste in meer dan tien jaar. Mede dankzij de vele Nederlanders waren er op zondag tijdens de GP van België ruim 90 000 toeschouwers. Verspreid over het raceweekend waren er in totaal 200 000 toeschouwers. Ter vergelijking, in 2015 waren dat er 150 000 toeschouwers verspreid over de drie dagen.

Ook dit jaar zullen er heel wat Nederlanders naar het circuit van Spa-Francorchamps komen om Verstappen aan te moedigen maar ook wij Belgen hebben een extra reden om naar de GP van België te gaan kijken. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zal immers voor de eerste keer deelnemen aan zijn thuisrace, de GP van België.

Zoiets moet uiteraard extra in de verf gezet worden en daarom zijn er sinds enkele dagen tickets verkrijgbaar voor de ‘Stoffel Vandoorne tribune’. In navolging van Max Verstappen krijgt dus ook Vandoorne een eigen tribune op het circuit van Spa-Francorchamps. Uiteraard is Vandoorne daar zeer opgetogen over.

“Het is een droom om aan de start te staan tijdens de GP van Spa en een moment waar ik al lang naar uitkijk”, laat Vandoorne op de website van organisator Spa Grand Prix weten. “Ik kijk er naar uit om mijn fans en supporters club te verwelkomen op de ‘Stoffel Vandoorne tribune’ en te genieten van dit Belgische topweekend!

De ticketverkoop voor de GP van België loopt trouwens bijzonder goed. Al de zogenaamde ‘Gold-tribunes’, de duurste categorie, zijn uitverkocht. Ook de ‘Silver-tribunes’ zijn op ‘Silver 3’ na allemaal uitverkocht. Gewone tickets voor toegang tot het circuit, zinder genummerde tribuneplaatsen,’ zijn wel nog vlot verkrijgbaar.

Het ziet er dus naar uit dat de GP van België mogelijk het record van 95 000 bezoekers op zondag tijdens de editie van 2000 kan verbreken. 2000 was het jaar dar Michael Schumacher zijn eerste wereldtitel bij Ferrari veroverde en toen werd het circuit uiteraard overspoeld door heel wat Duitsers.

Klik hier voor tickets voor de Stoffel Vandoorne-tribune.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout