Stoffel Vandoorne komt meteen in actie tijdens tweede wintertest

06 maart 2017 — Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zal morgen meteen in actie komen tijdens de tweede F1-wintertest op het circuit de catalunya.

Tijdens de eerste test kwam Vandoorne in actie op de tweede en vierde testdag. Tijdens de tweede wintertest zal Vandoorne op dinsdag en donderdag in actie komen. Teamgenoot Fernando Alonso neemt de tweede en vierde testdag deze keer voor zijn rekening.

Back on track tomorrow for the final week of #F1Testing ߙ̢܌️ߏΰߒ¨ #McLarenHonda #SV2 pic.twitter.com/pPDrGEegIM