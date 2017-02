Stoffel Vandoorne legt medische tests af

23 februari 2017 — In de aanloop naar de presentatie van de nieuwe McLaren F1-bolide komende vrijdag heeft onze landgenoot Stoffel Vandoorne medische tests afgelegd in de Saint Mary's University van het engelse Twickenham.



De nieuwe F1-bolides zullen de rijders op fysiek vlak zwaarder belasten. De F1-piloten hielden zich afgelopen winter dan ook aan een strak trainingsprogramma. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne, die binnenkort aan zijn eerste volledige F1-seizoen begint, trainde onder meer op het Canarische eiland Lanzarote.

Vlak voordat komende maandag de eerste F1-wintertest van start gaat heeft Vandoorne medische tests ondergaan. Vandoorne plaatste op de sociale media een foto online en het bijpassend commentaar laat uitschijnen dat de medische tests erg succesvol waren.

“Het is mooi om mijn vooruitgang te zien. Het maakt al de geleverde inspanningen van afgelopen winter de moeite waard,” aldus Vandoorne.

Being checked over @SportHealthServ

Nice to see the improvements, makes all the effort this winter worth it! @GSK pic.twitter.com/XF4Jj1hN7n