Stroll behaalt allereerste podiumplaats: “Ik weet niet wat te zeggen”

25 juni 2017 — Lance Stroll heeft in zijn eerste F1-seizoen meteen al een podium te pakken. De jonge Canadees van Williams werd derde tijdens een spectaculaire GP van Azerbeidzjan.



Lance Stroll startte de GP van Azerbeidzjan als achtste, zijn beste startpositie van het seizoen, en wist gedurende de race plaatsen goed te maken nadat zijn concurrenten problemen kenden. Na de herstart reed Stroll op de vierde positie. Na de verplichte pitstop van Hamilton en de straf voor Vettel reed de rookie op de tweede plaats. Tijdens de laatste ronde, net voor de finish, werd Stroll nog ingehaald door Valtteri Bottas in de Mercedes. Een derde plaats was het resultaat en een eerste podium voor de rijder die in het begin van het seizoen veel kritiek moest verwerken.

“Ik kan de juiste woorden niet vinden op dit moment. Ik weet niet wat ik moet zeggen”, zei Stroll op het podium in Azerbeidzjan. “Ik besef niet wat er juist gebeurd is. Het was een hectische race met vele crashes. Ik bleef uit de problemen, bleef kalm en reed naar de finish.”

“Onze snelheid was goed, maar we werden net ingehaald door Valtteri op het einde. Dat is waarschijnlijk één van de spannendste finishes ooit. We reden naast elkaar over de finish. Wat een race!”

“Voor aanvang van het weekend had ik nooit gedacht om hier op het podium te staan. Het is gewoon geweldig. We kenden een aantal moeilijke races, maar de laatste twee waren erg goed. Ik ben heel tevreden.”

Na de race werd Stroll gekozen als ‘Driver of the Day’ voor zijn prestatie.



Geschreven door Frederic Schoutetens