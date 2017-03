Susie Wolff speelt rijbewijs voor een half jaar kwijt

21 maart 2017 — Susie Wolff, voormalig ontwikkelingspilote van het Williams F1 team en ook de echtgenote van Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff, is haar rijbewijs voor zes maanden kwijtgespeeld.



Wolff reed in juni 2015 ongeveer 56 kilometer per uur (35 mijl per uur) waar er zo’n 48 kilometer per uur mocht gereden worden (30 mijl per uur). Die acht kilometer te snel is Susie Wolff nu duur komen te staan.

Op het moment dat ze de snelheidsovertreding in East Hanney beging had ze immers reeds negen punten op haar rijbewijs staan. Die stonden erop omwille van twee voorgaande snelheidsovertredingen en daarom dreigde ze zes maanden haar rijbewijs kwijt te spelen.

Susie Wolff pleitte tegenover de rechter voor het behoud van haar rijbewijs. Ze zei dat een verlies van haar rijbewijs een erg grote impact zou hebben op haar liefdadigheidswerk dat ze doet om meisjes in de autosport te krijgen alsook voor haar werk als ambassadrice voor Mercedes. Susie Wolff liet ook verstaan dat ze in het normale verkeer geen snelheidsdame is.

“Het is een beschamende situatie waarin ik mij bevind. Ik ben een professioneel coureur. Indien ik mijn rijbewijs verlies omdat ik geflitst word dan heeft dat een grote invloed op mijn reputatie,” zei ze tegenover de rechter.

Rechter Sarah Campbell was echter onvermurwbaar en sprak een rijverbod uit van zes maanden. Daarnaast moet Susie Wolff een boete betalen van 500 Britse pond alsook gerechtskosten ten belope van 360 Britse pond.

Het zal nog even duren alvorens we ‘Fast Susie’ opnieuw richting het weekend zien rijden ...

Driving my way into the weekend ߘ‰ #FridayFeeling pic.twitter.com/yE83a6jW81 — Susie Wolff (@Susie_Wolff) November 18, 2016



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout