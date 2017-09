TE KOOP: F1-bolide waarmee Michael Schumacher kampioen werd

29 september 2017 — Voor wie al eens graag een koopje doet op een veiling hebben we goed nieuws. De F1-bolide uit 2001 waar Michael Schumacher zijn vierde wereldtitel mee behaalde wordt geveild bij Sotheby’s in New York.



‘Der Rekordmeister’ won met de bewuste Ferrari F2001 zijn vierde wereldtitel en behaalde er de laatste van zijn vijf overwinningen in Monaco mee. De Duitser verzekerde zich toen al in Hongarije van de titel en dat is opmerkelijk omdat er daarna nog vier Grote Prijzen op het programma stonden, hij won de race voor zijn teamgenoot Rubens Barrichello en David Coulthard.

Het gerenommeerde veilinghuis Sotheby’s heeft laten weten dat de bolide op 16 november geveild zal worden tijdens hun ‘Contemporary Art Evening Auction’, wat zoveel betekent als ‘veilingavond voor eigentijdse kunst’, in New York.

Er wordt verwacht dat heel wat (rijkere) racefans zullen proberen om dit stukje sportgeschiedenis aan hun collectie toe te voegen en de er wordt verwacht dat de Ferrari ongeveer 3,4 miljoen euro zal gaan opbrengen.

Gregoire Billault, hoofd van de afdeling eigentijdse kunst voor Sotheby’s in New York, is alvast opgetogen over de veiling.

“We zijn blij dat we ook iets kunnen doen rond de zeventigste verjaardag van Ferrari door de bolide van Michael Schumacher aan te bieden waar hij in 2001 kampioen mee werd.”

“Ferrari en Schumacher zijn de grootste namen in de motorsport en ze hebben een plaats in het collectieve geheugen. Dat is één van de grootste verwezenlijkingen in de kunstwereld en daarom verdient de auto een plaats in de hedendaagse kunst net zoals Andy Warhol bijvoorbeeld,” besluit de Fransman.

De grote baas van RM Sotheby’s, Ken Ahn heeft ook niets dan lof voor de bolide.

“Met deze bolide verzekerde Ferrari zich van zijn elfde titel bij de constructeurs van een recordaantal van zestien. Schumacher behaalde er zijn vierde wereldtitel uit een totaal van zeven mee, het is overbodig om nog uit te leggen hoe belangrijk deze auto is geweest voor de autosport.”

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout