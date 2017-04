Technische problemen hinderen Verstappen tijdens kwalificatie: “Regenrace biedt kansen”

08 april 2017 — Max Verstappen reed tijdens de kwalificatie een teleurstellende negentiende tijd. Die werd veroorzaakt door technische problemen.



Ondanks de negentiende tijd zal Verstappen als zeventiende, en mogelijks zelfs als zestiende, starten. Verstappen schoof immers twee plaatsen naar voor op de startgrid voordat Grosjean en Palmer een gridpenalty kregen. Daarnaast kan het ook nog zijn dat Antonio Givinazzi een gridpenalty krijgt. De Italiaan crashte zwaar en moet waarschijnlijk zijn versnellingsbak wisselen, wat hem ook een gridpenalty van vijf plaatsen zou opleveren.

Los daarvan was het voor Verstappen een teleurstellende kwalificatie.

“We hadden problemen met de motor, er was geen vermogen”, laat Max teleurgesteld weten na de sessie. “De motor hield in, je hoorde het kraken en dat klopte niet helemaal. Het was niet iets met de benzinetoevoer, dat hoorde je gewoon, Toen ik naar buiten reed zei ik al tegen het team ‘dit klopt niet helemaal’. Ze zeiden ‘probeer maar’ en als je dan iets voelt ga maar naar de ‘safe mode’, maar daar zit helemaal geen vermogen. Toen heb ik het een rondje zo geprobeerd om in ieder geval te proberen om door te gaan naar Q2, maar dat liep voor geen meter. We zijn nog aan het onderzoeken wat precies de oorzaak van het probleem is, al is het natuurlijk niet wat we wilden. Onder normale omstandigheden waren we vijfde of zesde geworden, maar het is zoals het is.”

Max Verstappen lijkt een van de rijders te zijn die het meest kan profiteren van een eventuele regenrace.

“Het zou beter zijn als het regent. We zijn niet zo competitief in vergelijking met Mercedes en Ferrari, maar ik ga mijn best doen om naar voren te komen en anderen in te halen,” blikt Verstappen vooruit naar morgen.

Veel van zijn fans zullen ongetwijfeld al hopen dat Verstappen net als in Brazilië vorig jaar een schitterende regenrace zal rijden. Verstappen zelf is echter voorzichtig.

“Ik wil er morgen gewoon van gaan genieten,” aldus Verstappen.



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout