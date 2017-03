“Tempo van Ferrari ligt erg dicht bij dat van Mercedes”

02 maart 2017 — Gunther Steiner, de teambaas van Haas, denkt na de eerste testdagen dat Ferrari komend seizoen niet ver van Mercedes verwijderd zal zijn.



Hoewel Mercedes maandag bovenaan stond bij de tijden was Raikkonen met 0,032 seconden verschil toch wat sneller dan Hamilton op dinsdag. Het is echter merkwaardig dat Raikkonen zijn topronde reed op hardere banden dan de Brit. Ook Steiner is zeer te spreken over de Italiaanse renstal

“Ik denk dat Ferrari zeer goed bezig is en niet ver van Mercedes zal liggen. Het is zeer bemoedigend wat het team uit Maranello laat zien. Laten we zeggen dat beide teams zich op een redelijke afstand bevinden van het middenveld, maar natuurlijk hebben we nog niet het echte tempo van al de wagens gezien,” aldus Steiner.

“We zijn zeer enthousiast voor 2017. De rijders zijn zeer opgewonden doordat de bolides moeilijker en fysiek zwaarder om te besturen zijn. Voor ons team is alles nieuw. Mensen houden echter van nieuwe dingen, dus het was een goede zaak om de regels om te gooien.”

Kevin Magnussen heeft het zitje van Gutierrez overgenomen bij Haas. Hij toonde dinsdag potentieel door de vierde tijd te noteren en 118 ronden te rijden. Steiner gelooft dat zijn team in staat is om vanaf Australië voor de punten te strijden.

“We hopen om punten te scoren en op basis van de afgelopen dagen is dat een realistisch doel. Volgende week kan dat echter nog veranderen als de overige teams dán pas het echte potentieel van de bolides laten zien. Niets is al zeker!”

Haas maakt gebruik van Ferrari-motoren en looft het team voor het goede werk dat het geleverd heeft.

“Ferrari heeft fantastisch werk geleverd met het motorenpakket, de versnellingsbak en de rest van de onderdelen. Er hebben zich nog geen problemen voorgedaan. De motor is zeer betrouwbaar. Tot nu toe zijn we dan ook zeer tevreden,” sluit hij af.

Geschreven door Anouck Jaspers



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout