“Terugkeren naar de tijd van de V8-motoren zou een foute keuze zijn”

14 augustus 2017 — De F1 is volop overleg aan het plegen over de nieuwe generatie F1-motoren die vanaf 2021 geïntroduceerd zullen worden. Mogelijk zorgt de introductie van die nieuwe motor ook voor enkele nieuwe motorleveranciers. Volgens Toto Wolff mag de F1 alvast één ding niet doen en dat is terugkeren naar de oude V8-motor.



En die terugkeer die lijkt al langer uitgesloten te zijn. Zowel de FIA, de F1 alsook verschillende constructeurs willen dat de Formule 1 een hoogtechnologische sport blijft die ook enige verbondenheid heeft met de ontwikkelingen die op normale straatwagens worden geïntroduceerd.

“Ik geloof er sterk in dat de Formule 1 staat voor een hoogtechnologische sport met innovatie en performantie,” aldus Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff. “Indien je probeert om terug te keren naar de tijd van de roemrijke jaren tachtig en negentig dan is dat omdat je ze zo leuk vond maar dat is de foute strategie.”

“De gesprekken die we momenteel hebben zijn erg goed op het vlak van wat we van de huidige regelgeving wensen te behouden.”

Sinds de introductie van de huidige generatie V6-hybridemotoren met turbo is er enorm veel kritiek weest, zowel van de fans alsook van rijders. Toch is het volgens Toto Wolff erg belangrijk om ook in de nieuwe generatie motoren een link met hybride-technologie te behouden.

“Er zijn heel wat aandachtspunten waaraan de nieuwe motor moet voldoen: de kosten van de ontwikkeling moeten onder controle blijven, hij moet hoogtechnologisch zijn, hij moet hybride zijn, de verhouding tussen de motorkracht en het gewicht moet beter zijn en er moet uiteraard ook aandacht besteed worden aan het geluid,” aldus Toto Wolff.

“We kijken naar verschillende mogelijkheden om dat te bereiken en tot dusver bevindt iedereen zich redelijk op dezelfde lijn. Ik denk dat we tegen eind dit jaar tot een besluit kunnen komen en dan kunnen zeggen wat we willen in 2021.”



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout