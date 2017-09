Toekomst van Kvyat bij Toro Rosso onzeker

29 september 2017 — Zien we Daniil Kvyat in 2018 nog achter het stuur van een Toro Rosso? Die vraag stelde ‘Sky Sports’ aan teambaas Franz Tost en de aimabele Oostenrijker kon daar nog niet bevestigend op antwoorden.



Het is wederom niet het jaar van Daniil Kvyat, de puntenteller van de jonge Rus staat nog altijd maar op vier en die van teamgenoot Carlos Sainz staat al op 48. Een hemelsbreed verschil dat we niet alleen aan pech kunnen toeschrijven.

Tot overmaat van ramp kwam deze week het nieuws naar buiten dat Red Bull junior Pierre Gasly voor de komende twee Grote Prijzen het zitje van Kvyat mag overnemen.

Toro Rosso-teambaas Franz Tost laat weten dat het nieuws bij Kvyat als een schok aankwam en dat ze nu bij Red Bull junior over de toekomst moeten nadenken. Ze moeten beslissen wie er in 2018 bij de formatie uit Faenza zal rijden want zoals eerder al bekend raakte gaat Carlos Sainz volgend seizoen bij Renault aan de slag.

“Hij zit nog steeds in het ‘Red Bull driver program’ maar we weten nog niet wat de toekomst voor hem gaat brengen,” aldus Tost.

Algemeen werd aangenomen dat Kvyat volgend jaar Pierre Gasly naast zich zou krijgen door het vertrek van Sainz naar Renault. Met een scenario zonder de Rus leek niemand echt rekening gehouden te hebben.

“Theoretisch gezien is er een zitje vrij voor 2018 maar dat is nog niet officieel bevestigd. Uiteindelijk is dat ook een beslissing die door Red Bull wordt genomen. Ik veronderstel dat we eind oktober zullen samenzitten om over de line up van volgend jaar te beslissen,” vertelt de Oostenrijker.

Pierre Gasly heeft niets dan goed te vertellen over de rijder die hij dit weekend, en het weekend daarna, vervangt.

“Natuurlijk vind ik het spijtig voor hem. Hij is een heel getalenteerde rijder maar ik ben er zeker van dat we hem snel zullen terugzien op de grid. We zien wel wat de nabije toekomst brengt.”

Voorbije dinsdag raakte bekend dat de jonge Fransman Kvyat zou vervangen en hoewel Toro Rosso nog niet laten weten heeft hoeveel races hij zal rijden heeft teambaas Franz Tost er alle vertrouwen in dat Gasly een goede beurt zal maken.

“Ik ben er zeker van dat hij goed voorbereid is en dat het nu het juiste moment is om uit te proberen of hij een goede rijder zal zijn voor ons team in de toekomst. We verwachten van hem dat hij went aan de auto en het team en ik zijn ervan overtuigd dat de goede prestaties dan automatisch zullen volgen. Het resultaat zullen we zondag zien,” besluit Tost.

Geschreven door Tom Schots



Geschreven door Geoffrey Van den Elshout