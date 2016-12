“Toro Rosso kan met de nieuwe Renault-motor voor de vijfde plaats gaan”

24 december 2016 — Carlos Sainz jr. denkt dat Toro Rosso in 2017 voor de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap kan gaan. Volgens Sainz zou de nieuwe Renault-motor Toro Rosso hiertoe in staat moeten stellen.



Afgelopen seizoen liep het niet zo lekker bij het Italiaanse team. Dit was deels toe te schrijven aan de Ferrari-motor uit 2015. Toro Rosso eindigde dan ook op de zevende plaats. Voor het komende seizoen ziet het er echter een stuk beter uit. Renault zal Toro Rosso vanaf 2017 opnieuw van motoren voorzien.

“Renault heeft laten zien dat ze beschikken over zeer competitieve motoren. Ik denk dat we een grote stap vooruit kunnen zetten met de betere motoren en het goede werk van James (Key) en zijn collega’s. De afgelopen jaren heeft het team al laten zien dat we over een goed chassis beschikken,” klinkt het bij Sainz.

“Ons doel is om vijfde te worden bij de constructeurs. We zijn een zeer goede familie, een echte Italiaanse familie met Engelsen aan de top om ons te helpen. Afgelopen seizoen was zeker niet slecht voor ons, vooral door de toestand met de krachtbronnen. Bovendien ging het na Barcelona zeer goed.”

Sainz zegt dat hij zeer tevreden is met zijn prestaties en zijn twaalfde plaats in het kampioenschap. Daarnaast zegt hij dat hij trots is op zijn team.

“Tijdens de tweede helft van het seizoen heb ik het voor elkaar gekregen om twee keer als zesde te finishen. Mijn twee beste races waren volgens mij Austin en Brazilië. Ik ben zeer trots op ons team. Ze behaalden deze goede resultaten ondanks de lage motivatie door de middelen waarover we beschikten.”

Geschreven door Anouck Jaspers



